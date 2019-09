Grecia-Liechtenstein, le formazioni ufficiali: Manolas titolare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 20.45 la Grecia ospiterà il Liechtenstein e scenderà in campo con un 4-2-3-1 e Koulouris unica punta. Manolas titolare in mezzo alla difesa. Il Liechtenstein invece risponderà con 4-1-4-1 e Gubser in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

GRECIA (4-2-3-1): Barkas; Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Bouchalakis, Samaris; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras, Koulouris.

LIECHTENSTEIN (4-1-4-1): B. Buchel; Goppel,Kaufmann,Malin, Rechsteiner; M. Buchel; Salanovic, Wieser, Hasler, Meier; Gubser.