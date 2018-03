Grecia, possibile sospensione del campionato per due settimane

A causa dei fatti accaduti in Grecia nella partita tra PAOK e AEK, con il presidente della squadra di casa che si è presentato sul terreno di gioco con una pistola per protestare contro una decisione arbitrale, il ministro dello sport greco sta pensando di sospendere il campionato per due settimane in attesa delle indagini che sono partite immediatamente dopo gli eventi del match giocato e sospeso ieri.