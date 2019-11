Griezmann-Atletico, Koke: "Fischi e applausi, ognuno farà come crede"

© foto di www.imagephotoagency.it

Antoine Griezmann sfiderà l'Atletico Madrid. Il suo passato, la squadra che l'ha lanciato nell'Olimpo del calcio. Come sarà accolto? Prova a spiegarlo il capitano dei Colchoneros, Koke. "Antoine ha dato tutto nei suoi cinque anni qui. E' un rivale, giochiamo contro il Barça e cercheremo di fermarlo e di rendere felice la nostra gente. I tifosi hanno la loro opinione, va rispettata. Ci saranno fischi e applausi. Se mi farà male lo terrò per me, pensiamo alla partita e non a Griezmann".