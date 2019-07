Dopo il trasferimento di Griezmann al Barcellona, l'Atletico Madrid ha dichiarato guerra al club catalano per essersi accordato con il giocatore già a marzo in piena stagione. Un'accusa che il Barça ha negato più volte e anche Griezmann parlando ai microfoni del Mundo Deportivo assicura che quando ha deciso di lasciare l'Atletico non aveva accordi con alcuna squadra: "Quando ho annunciato che volevo lasciare l'Atletico a maggio, il mio futuro non era ancora chiaro, sapevo solo che volevo cambiare, avere una nuova sfida. Alla fine, dopo la nazionale, le vacanze, è iniziata davvero la trattativa con il Barça e per me è stata l'unica opzione. Alla fine è durato tutto una settimana, anche se è andata per lunghe. Molti messaggi, molte chiamate e alla fine quando mi hanno chiamato è stata un'incredibile felicità".