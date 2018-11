Griezmann: "Convinto a rifiutare il Barcellona da un gesto di Simeone"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antoine Griezmann torna sul suo clamoroso "no" al Barcellona in estate. Intervistato da Canal+, l'attaccante dell'Atletico Madrid e della Nazionale francese ha parlato così: "È stato molto difficile rifiutare il Barcellona. È stata davvero dura. Da una parte c'è il Barça che ti vuole, che ti chiama, che ti fa arrivare messaggi, sia tramite i giocatori che tramite la famiglia. Dall'altra il club in cui ti trovi bene, in cui ti senti un giocatore importante e che fa tutto il possibile perché tu possa rimanere".

Su perché ha scelto di restare: "Dopo aver ricevuto i fischi dei miei stessi tifosi, Simeone è venuto a casa mia di sorpresa per calmarmi, parlarmi e dimostrarmi che aveva fiducia in me. Inconsciamente, ha inciso probabilmente anche la paura di diventare una seconda scelta dopo Messi, ma devo dire che il Cholo e l'Atletico Madrid hanno davvero fatto di tutto per farmi restare. Sono venuti a parlare con me, mi hanno alzato l'ingaggio e mi hanno fatto sentire a casa. Non è stato facile, lo ripeto, soprattutto per mia moglie che ho svegliato almeno un paio di volte alle tre di notte perché avevo bisogno di parlare. Alla fine però ho scelto di restare”.