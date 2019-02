© foto di Imago/Image Sport

"Il miglior avversario contro cui ho giocato recentemente? Direi Frenkie de Jong". Antoine Griezmann, intervistato durante il programma Oh my goal, ha celebrato così il giovane centrocampista dell'Ajax. "Nelle partite che abbiamo giocato contro - ha aggiunto l'attaccante dell'Atletico Madrid - ho provato a pressarlo in ogni modo, ma mai sono riuscito a togliergli o sporcargli il pallone". Una bella presentazione per il talento classe '97, futuro acquisto del Barcellona.