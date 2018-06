Griezmann e il futuro, L'Equipe sicura: "Ancora nessuna decisione presa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella mattinata di oggi alcuni media spagnoli come ABC e As avevano annunciato la decisione di Antoine Griezmann di restare all'Atletico Madrid. La notizia tuttavia è stata smentita da L'Equipe che cita fonti interne all'entourage del giocatore: "Ancora non sappiamo dove giocherà Griezmann. Non ha deciso quale sarà il suo prossimo club e non ha firmato alcun preaccordo col Barcellona", la sintesi del pensiero.