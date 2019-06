Griezmann, indizio sul Barça? "So già dove giocherò il prossimo anno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dove giocherà Antoine Griezmann? Ancora non c'è nulla di ufficiale, ma la strada pare portare a Barcellona. L'attaccante francese, che ha dato l'addio all'Atletico Madrid, ha le idee chiare sul proprio futuro. Intervistato da Télématin, Griezmann ha così dichiarato: "So dove giocherò nella prossima stagione". Poche parole, ma la certezza: Griezmann conosce già la sua prossima squadra.

Come detto, il Barcellona è favorito nella corsa a Griezmann. Dal 1° luglio la sua clausola scenderà da 200 a 120 milioni di euro. Con molta probabilità, quello sarà il giorno in cui verrà ufficializzata la nuova squadra in cui giocherà l'attaccante francese.