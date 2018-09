Griezmann: "Pallone d'Oro? Ci penso ma non voto io. Testa all'Atletico"

© foto di Imago/Image Sport

Domani la Francia torna in campo contro l'Olanda e alla vigilia di questa sfida, Antoine Griezmann in conferenza stampa è tornato a parlare del Pallone d'Oro: "Non sono io che voto. Tocca a me continuare a fare bene nei prossimi quattro mesi e poi vedremo chi lo vincerà. Per ora, provo a pensare al club anche se quel premio rimane in un angolo della testa. Dobbiamo pensare al collettivo che è più importante. Senza pensare collettivamente, non vinci nulla individualmente".