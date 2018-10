Griezmann: "Quest'anno il Pallone d'Oro lo deve vincere un francese"

© foto di Imago/Image Sport

Antoine Griezmann ha parlato a France Football in vista della consegna del Pallone d'Oro, tornando pure sulle dichiarazioni dei giorni scorsi in cui diceva di aver raggiunto il livello di Messi e CR7: "Quest'anno ho vinto la Supercoppa Europea, l'Europa League e il Mondiale. Per questo nelle scorse ore ho parlato del possibile paragone con Messi e Cristiano Ronaldo. Considerando tutta la carriera è difficile avvicinarsi a loro due, ma fermandosi al singolo anno credo che sia possibile. Ripeto, sulla carriera è impossibile, loro segnano 50 gol a stagione, vincono trofei e Palloni d'Oro e l'anno successivo sono di nuovo lì. Detto questo, secondo me quest'anno il Pallone d'Oro lo merita un francese. Nella miglior squadra del Mondo deve esserci il migliore al mondo".