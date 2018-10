Griezmann: "Sogno il Pallone d'Oro. Pochi francesi considerati"

© foto di Imago/Image Sport

In un'intervista rilasciata per ESPN, Antoine Griezmann si è raccontato a 360 gradi: "A livello personale, il Pallone d'Oro è la cosa più grande che si possa vincere, il premio più storico e prestigioso. Io penso sempre al collettivo, ma per tutto quello che ho passato, per essermi separato dala mia famiglia all'età di 3 anni, sarebbe davvero incredibile. Mi dispiace che non ci siano molti giocatori francesi, è incredibile vedere che i campioni del mondo non vengono presi in considerazione. Atletico? Non è stato facile scegliere il mio futuro e quello della mia famiglia. Ho preso con calma la mia decisione, ne ho discusso con la mia famiglia. Sogno il Pallone d'Oro e la Champions League. Sono i sogni che ti danno la forza di svegliarti ogni mattina, gli obiettivi da raggiungere".