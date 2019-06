© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antoine Griezmann non si sbilancia sul suo futuro. L'attaccante ha parlato dopo la partita della sua Francia ad Andorra: "So dove giocare, come ho detto in Francia. Chiedo solo un po' di pazienza. Anche io sono impaziente" ha riferito. Sulla data del suo annuncio dichiara: "Non lo so, si vedrà. Non so se sarà il 1° luglio il giorno".