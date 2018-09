© foto di Imago/Image Sport

Antoine Griezmann ha parlato, utilizzando toni polemici, del premio 'The Best'. Queste le sue parole a Movistar+: "La mia assenza fra i finalisti del The Best (Ronaldo, Modric e Salah)? Mi stimola a continuare a lavorare. Però mi infastidisce che il premio della FIFA non abbia un francese fra i finalisti. Io comunque preferisco il Pallone d'Oro, è più prestigioso. Ha più storia, pensate ai grandi giocatori che lo hanno vinto...".