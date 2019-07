Griezmann: "Via dall'Atleti nel modo migliore. Messi? Nessuna chiamata"

Conferenza stampa per il nuovo attaccante del Barcellona Antoine Griezmann, che ha parlato così a margine della tournée in Giappone insieme al compagno di squadra Ivan Rakitic: "Ho lasciato l'Atletico nel miglior modo possibile, sia per quanto riguarda Simeone che per la squadra e i tifosi. Volevo andarmene positivamente".

Messi e Suarez l'hanno già chiamata?

"Messi ancora no, Suarez sì. Mi ha fatto i complimenti e mi ha dato il benvenuto al Barcellona".

Cosa pensa delle polemiche dell'Atletico Madrid sul suo trasferimento?

"Nell'Atletico ho dato tutto, quella è stata la mia casa per tanti anni. Io sono molto tranquillo".

Nello spogliatoio blaugrana si parla di Neymar??

"No. In ogni caso abbiamo Dembelé, Coutinho e Malcom".

Cosa rappresenta Simeone per lei?

"È sempre stato più che un allenatore per me. Le nostre signore sono amiche, così come i nostri figli. Simeone è stato una persona molto importante nella mia vita, tanto a livello professionale come umano".