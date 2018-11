Griezmann: "Vorrei essere leggenda Atletico. Champions? City favorito"

© foto di Imago/Image Sport

Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid, si è raccontato in una lunga intervista a Kicker: "A Madrid mi sento bene, abbiamo un progetto con il quale mi identifico al 100% e voglio aiutare il club a crescere. Vogliamo fare la storia: l'idea di diventare una leggenda qui è molto importante, sono disposto a farlo sia in campo che fuori. La Germania è un Paese che mi piace. Il Borussia Dortmund riflette il campionato tedesco, molto offensivo. Se ne parla poco, vive all'ombra di altri campionati ma in quanto a talento e strutture non ha nulla da invidiare. La Liga resta il torneo migliore. La favorita per la Champions è il Manchester City perché ha Guardiola come allenatore. Poi Juve e Barcellona, hanno Ronaldo e Messi".