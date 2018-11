Grifo: "Sotto la neve contro il Lipsia la partita più bella mai fatta"

Vincenzo Grifo a Vivo Azzurro racconta alcune sue prime volte nel mondo del calcio. E sottolinea una partita in particolare: "Il mio primo gol sotto la neve non posso dimenticarlo: contro il Lipsia in Zweite Bundesliga (Grifo giocava all'epoca per il Friburgo, ndr), la più bella partita che abbia avuto perché eravamo prima contro seconda, abbiamo vinto anche il campionato".