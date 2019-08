Guardiola a Klopp: "Non è vero che il City spende 200 mln ogni estate"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La sfida tra Liverpool e Manchester City è già molto calda. Nella conferenza stampa della vigilia infatti Pep Guardiola ha risposto alle dichiarazioni di Jurgen Klopp che aveva definito il Manchester City libero di fare spese folli in ogni stagione: "Mi dà fastidio? Ovviamente mi dà fastidio perché non è vero che abbiamo speso 200 milioni in ogni sessione di mercato. La scorsa stagione abbiamo speso 17 milioni [netti] per un solo giocatore [Mahrez]. Due stagioni fa, quando abbiamo speso molto, è perché ho preso una squadra con 10 o 11 giocatori di età pari o superiore a 30 anni, quindi abbiamo dovuto farlo. Ma non possiamo spendere 200 milioni ogni stagione. Ad esempio, il Liverpool ha speso più di £ 200 milioni la scorsa stagione e non può farlo di nuovo in questa stagione, quindi è lo stesso".