Durante la conferenza stampa della vigilia di Manchester United-Manchester City, semifinale di Carabao Cup, Pep Guardiola ha parlato anche del suo futuro e di quelli che possono essere i suoi orizzonti una volta che terminerà la sua avventura sulla panchina dei citizens. "Il giorno che finiranno le offerte - ha detto col sorriso sulle labbra l'allenatore catalano - me ne andrò alla Maldive. O meglio, non solo alle Maldive perché non ci sono campi da gol. Di una cosa sono certo: dopo aver allenato City e Barcellona non allenerò mai né lo United né il Real Madrid".