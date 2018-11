© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il West Ham: "Bernardo Silva non ci sarà, anche se il suo infortunio non è grave. Mendy invece sarà fuori 10-12 settimane. I prossimi obiettivi? Ora come ora sono concentrato solo sul vincere la prossima gara. E' in arrivo la parte più dura della stagione. Piano piano ci stiamo conoscendo sempre meglio, i ragazzi stanno facendo propri i concetti di gioco e ci sentiamo sempre meglio come squadra".