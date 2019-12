Guardiola: "Arteta può prendere il mio posto al Manchester City"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Lo United ha una grande storia e la loro qualità è sempre lì, ma dobbiamo cercare di batterli". Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, lontano 11 lunghezze dalla capolista Liverpool, è consapevole di non poter commettere passi falsi in vista del derby contro i Red Devils. "Hanno giocatori bravi e incredibilmente veloci e credono in quello che fanno - ha proseguito il tecnico spagnolo - Sono rimasto colpito". L'ex tecnico del Barcellona è convinto che il suo assistente Mikel Arteta, il cui nome è saltato fuori per le panchine di Arsenal ed Everton, possa un giorno prendere il suo posto al City. "E' in grado di farlo ma dipende da lui, dal club, da molte cose che non posso decidere. Non sono una persona che punta una pistola alla testa ai membri del mio staff o ai miei giocatori per dire cosa devono fare. Siamo essere umani, tutti hanno sogni e desideri. Speriamo che possa rimanere questa stagione e nella prossima e il più a lungo possibile in questo club".