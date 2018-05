Guardiola chiama Sarri: "Sarebbe bello trovarlo in Premier League"

© foto di Imago/Image Sport

A Sky Sport ha parlato Pep Guardiola dove oltre che del suo Manchester City ha detto la sua anche su Maurizio Sarri. "Siamo una rosa giovane, ci sarà da lavorare ancora e vedremo se potremo essere ancora competitivi. Sarri? E' bravo, gli auguro il meglio. Mi piacerebbe trovarlo in Premier League, darà la sua impronta anche in un altro campionato come ha fatto a Empoli e Napoli". Su Sarri resta forte il pressing del Chelsea.