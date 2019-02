Guardiola chiede più gol al suo Manchester City. Mirror: "Senza pietà"

© foto di Simone Bernabei

"Ruthless", ovvero 'Spietato'. Titola così l'edizione odierna del Daily Mirror parlando di Pep Guardiola e del suo Manchester City nella corsa al titolo di Premier. Per l'allenatore spagnolo la vittoria finale potrebbe essere assegnata anche sulla base della differenza reti (in caso di arrivo a pari punti fra due squdre) e proprio per questo ha chiesto ai suoi una maggiore efficacia sotto porta.