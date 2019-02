© foto di Imago/Image Sport

Anche Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha dato la sua versione dei fatti a proposito della mancata stretta di mano con Maurizio Sarri al termine della partita vinta 6-0 dai suoi nei confronti dei Blues. Queste le dichiarazioni dell'allenatore catalano ai microfoni di Sky Sports UK: "Non c'è alcun problema. Ho parlato con Zola nel post-gara e mi ha spiegato che era solamente nervoso per come era finita la partita".