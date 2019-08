© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella conferenza stampa introduttiva alla sfida di Community Shield, il manager Pep Guardiola non ha risparmiato una stoccata alla giuria del premio FIFA The Best, nel quale - per la categoria dei migliori giocatori - non c'è alcun rappresentante del Manchester City: "Questo premio forse si gioca solamente entro sette partite, le eliminatorie di Champions e la finale. Quello che succede nel resto dell'anno non conta: penso non ci sia ad esempio nessuno che ha fatto una stagione migliore di Bernardo Silva, che oltre ai trofei con noi ha vinto anche la Nations League col Portogallo. Forse dovremo vincere sei trofei o fare 250 punti perché qualcuno dei nostri venga preso in considerazione".