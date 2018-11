Guardiola deferito: la FA vieta di parlare dell'arbitro prima della partita

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Federcalcio inglese potrebbe sanzionare Pep Guardiola per aver espresso commenti sull'arbitro Anthony Taylor prima della sfida contro il Manchester United. Il tecnico spagnolo, nella conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato: "L'arbitro farà del suo meglio, come i giocatori e gli allenatori. Speriamo che possa prendere delle decisioni positive per entrambe le squadre e che sia una bella partita". Secondo le regole della FA, i manager della Premier non possono rilasciare dichiarazioni sugli arbitri designati.