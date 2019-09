© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola torna nuovamente a difendere Bernardo Silva, giocatore del City accusato di razzismo per aver 'scherzato' con il compagno di squadra Benjamin Mendy su Twitter. Il portoghese potrebbe ora essere squalificato dalla FA. Questo il pensiero di Guardiola: "Mi ripeto: Bernardo è una persona eccezionale. E' stato uno scherzo, ma capisco se qualcuno si possa essere offeso. Di certo Bernardo ha imparato una lezione e non farà più errori del genere. Ma le persone che lo giudicano non lo conoscono, io non credo sia colpevole semplicemente perché stava scherzando. Stiamo parlando di un cartone e la faccia era simile, uno scherzo del genere sarà successo un milione di volte anche alle persone bianche".