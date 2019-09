Guardiola difende Bernardo Silva: "Persona squisita, un errore punirlo"

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola è intervenuto sulla questione relativa il tweet di Bernardo Silva che ha scatenato polemiche.

Il portoghese aveva simpaticamente accostato il compagno di squadra, ma soprattutto amico, Benjamin Mendy, a "Conguitos", volto di una marca di cioccolato che non è altro che un omino nero, stereotipo dell'uomo africano primitivo. La natura affettuosa dello scherzo non è stata capita da tutti, tanto da scatenare dure reazioni al punto da costringere Bernardo Silva a rimuovere il post, scrivendone poi un altro si rammaricava dell'impossibilità di scherzare con gli amici.

Guardiola ha dichiarato: "Ci sono molte situazioni in cui anche persone bianche sono simili a personaggi dei cartoni. E per quello che riguarda Mendy era chiaro che stessero scherzando. Bernardo è una delle persone più amabili che abbia mai incontrato in vita mia. Parla 4-5 lingue e questo rende l'idea di quanto sia ampia la sua apertura mentale. Uno dei suoi migliori amici è Mendy che è come un fratello. Ha preso una foto di Benjamin da piccolo e l'ha paragonata a quel cartone, piuttosto simile all'immagine evidenziata. Se loro (la FA, ndr) vorranno parlare con Bernardo saranno liberi di farlo. Ma devono sapere prima di tutto che persona è. Se dovesse succedere qualcosa sarebbe un errore perché Bernardo è una persona eccezionale".