Guardiola difende Lopetegui: "Persona eccezionale, ma questo è il calcio"

Pep Guardiola, ieri intervistato da Sky, ha voluto spendere delle parole a difesa del collega Lopetegui, ieri esonerato dal suo ruolo di tecnico del Real Madrid: "Mi dispiace per Julen, perché è un amico, una persona eccezionale. Abbiamo giocato insieme al Barcellona e avevamo un rapporto eccezionale. Questo è il calcio purtroppo, nessuno può evitarlo. Quando hai risultati avversari, non puoi continuare in piazze come Barcellona o Madrid. O vinci tante partite di fila o non ti danno modo di continuare".