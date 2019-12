Guardiola incerto su Arteta: "Arsenal? Ha tante offerte, vedremo..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interpellato in conferenza stampa circa Mikel Arteta, candidato principale alla panchina dell'Arsenal, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha mostrato qualche dubbio sul futuro del suo assistente: "Mikel è una parte integrante del grande successo che abbiamo avuto. È una persona molto, molto importante. Chi vivrà, vedrà... Non so ancora cosa succederà. Scherzando gli dico sempre che ha tante offerte, ma alla fine è una cosa personale: quando vorrà parlarne, ovviamente saremo aperti a farlo. Non voglio però metterlo a disagio, sono cose private", le dichiarazioni del tecnico spagnolo dopo il successo per 3-0 proprio in casa dei Gunners.