Guardiola: "Non commento Yaya Touré. Sané? Riposerà e tornerà al top"

A margine di un torneo di golf disputato a Girona, il manager del Manchester City Pep Guardiola non ha voluto commentare le parole di Yaya Touré, che ieri lo aveva velatamente accusato di razzismo: "Non voglio commentare le sue parole, non ho niente da dire", ha dichiarato il tecnico. Poi spazio all'attualità, dall'addio di Zidane al Real Madrid alla mancata partecipazione di Sané al Mondiale: "Non posso giudicare le azioni di Zidane. Quello che ha fatto è lodevole: gli allenatori solitamente se ne vanno a causa dei risultati che non arrivano. Non è usuale quello che è successo. Parallelismi con lui? A parte i capelli, l'ho sempre ammirato come giocatore, era un mio idolo. Se n'è andato come Luis Enrique, che ha vinto molti titoli con il Barcellona giocando un gran calcio. Quando te lo senti, devi lasciare. Sané? Ho grande rispetto per Loew e ha preso la decisione in funzione di quello che ha visto. Adesso si riposerà e tornerà quello della scorsa stagione", riporta Marca.