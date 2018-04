Guardiola: "Raiola rispetti i cani. Due mesi fa mi offrì Mkhitaryan e Pogba"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato così di Mino Raiola in conferenza stampa quest'oggi, non lesinando riposte all'agente che qualche settimana lo aveva definito "cane e vigliacco". "Deve essere più rispettoso nei confronti dei cani - ha detto con una robusta dose di ironia -. Due mesi fa questa persona mi ha offerto Mkhitaryan e Pogba perché venissero a giocare con noi. Perché mi ha chiesto se Pogba e Mkhytarian volessero giocare con noi? Non sono quel tipo di persona che deve proteggere i suoi giocatori, non può portare a una persona come me i giocatori come farebbe un cane".