© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha commentato il sorteggio di Champions, che ha riservato alla sua squadra il derby inglese con il Tottenham: "Ci conosciamo bene e c'è rispetto. Cercheremo di arrivare nella migliore condizione possibile, siamo contenti di essere ai quarti. Ogni squadra ha punti di forza e punti deboli. Noi siamo forti in alcune cose e deboli in altre. Spero solo di avere tutti al meglio dopo la sosta. Barcellona-Manchester United? Sfida tra due club incredibili. La Champions League è affascinante, saranno due partite belle da guardare". Uno sguardo anche al campionato: "Contro lo Swansea non ci saranno Stones, Kompany e De Bruyne".