"Ti auguro il meglio. Sono sicuro che farai un lavoro eccellente". Il maestro saluta l'allievo, Pep Guardiola dà il suo speciale in bocca al lupo al suo ormai ex assistente Mikel Arteta in vista della nuova avventura sulla panchina dell'Arsenal. Questo il tweet dell'allenatore del Manchester City:

All the best. I'm pretty sure you will do an excellent job.#ManCity pic.twitter.com/YcDNfFN9TN

— PepTeam (@PepTeam) December 20, 2019