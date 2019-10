Guardiola: "Se dovessi andare in guerra, mi porterei dietro Vidal"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da Catalunya Radio, mister Pep Guardiola ha parlato anche del suo ex giocatore Arturo Vidal: "Vidal prende il calcio di petto, ci mette sempre la faccia. Conservo ottimi ricordi di lui ai tempi del Bayern Monaco. Se dovessi andare in guerra, me lo porterei sicuramente con me. È un ragazzo simpatico e competitivo, nonché un autentico uomo spogliatoio", le dichiarazioni dell'attuale tecnico del Manchester City.