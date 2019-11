Guardiola: "Se il Manchester City mi vorrà, rispetterò il contratto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK delle voci su un possibile ritorno sulla panchina del Bayern Monaco: "Quando compaiono queste voci, chi le mette in giro? I media o i club? Sono stato molto bene al Bayern ma tutti sanno che sono uno che rispetta i contratti. Nel calcio, quando non ottieni i risultati, capita che si possa essere licenziati. Ma se il Manchester City mi vorrà lo stesso, vorrei restare. Non importa che il Bayern mi voglia o meno: il mio amore per la città e le persone che ho incontrato è incredibile ed è lo stesso che provo per Barcellona, la mia città. Non sarò qui per sempre, ma ora ho tutto quello che mi serve per restare".