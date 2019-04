Guardiola si gioca tutto col Tottenham: 4 giorni 2 sfide con gli Spurs

© foto di Imago/Image Sport

Il Tottenham nel destino del Manchester City. I citizens sono l'unica squadra in Europa che potrebbe vincere cinque trofei. Due li ha già portati a casa, ossia Community Shield e Carabao Cup. Per la terza, la FA Cup, rimane l'atto conclusivo contro il Watford. Rimangono Premier League e Champions League e gli Spurs sono l'ago della bilancia e saranno affrontati due volte nel giro di quattro giorni. Mercoledì il primo atto dei quarti di finale ha visto il Tottenham vincente nella nuova casa e sarà necessario vincere con almeno due gol di scarto. Non facile, considerata la solidità difensiva degli uomini di Pochettino e una statistica indicativa: da febbraio a oggi il Manchester City ha giocato 16 partite, 14 delle quali vinte, una pareggiata e poi vinta ai rigori, una persa: proprio contro i londinesi. Appuntamento a mercoledì. Sabato sarà la volta della Premier League, sempre all'Etihad Stadium. Il Liverpool è avanti due punto e anche un pareggio potrebbe essere fatale agli uomini di Guardiola, successivamente impegnati nel derby di Manchester.