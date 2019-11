Guardiola: "Sorpreso dall'esonero di Pochettino. Ha fatto un gran lavoro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa del ritorno di Jose Mourinho in Premier League: "È un incredibile allenatore e sono certo che farà un buon lavoro. Sono rimasto un po' sorpreso per l'esonero di Pochettino perché aveva fatto un lavoro incredibile, migliorando il club".