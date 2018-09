Guardiola: "Spero di chiudere la carriera da allenatore al Barcellona"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da Movistar +, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola non ha chiuso le porte a un possibile ritorno al Barcellona: "Le squadre che alleno giocano sempre secondo i miei principi. Finirò la mia carriera da tecnico proprio dove ho iniziato. I miei ultimi anni in panchina saranno in una cantera, speriamo in quella del Barcellona".