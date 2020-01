© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di FA Cup col Port Vale, Pep Guardiola ha risposto in maniera zittita alle critiche indirizzategli da diversi media per la stagione "fallimentare" del suo Manchester City: "Ho fallito ogni anno da quando ho vinto sei trofei nella mia stagione al Barcellona. Dopo esserci riuscito, ho fallito di anno in anno. Ma è qualcosa che accetto, non ho nessun problema". In effetti, da quando ha lasciato la Liga, il tecnico spagnolo è riuscito comunque a vincere tre Bundesliga, due DFB-Pokal, due Premier League, due Carabao Cup, una FA Cup e due Community Shield, oltre a una Supercoppa UEFA e un Mondiale per club.