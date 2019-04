© foto di Imago/Image Sport

Benjamin Mendy, fuori dal 23 gennaio per una condizione fisica non ottimale, sabato scorso è stato visto in un club di Manchester alle 3.30 di mattina, nove ora prima che il City scendesse in campo contro il Fulham. Le polemiche, però, hanno sfiorato solo parzialmente il tecnico Guardiola, che in conferenza stampa - tra gli altri temi - ha dichiarato: "Non sono suo padre, certo preferirei tornasse a casa prima ma non sono frustrato. Rimaniamo ottimisti anche se torna e poi sta di nuovo fermo qualche settimana, non riesce ad avere costanza".