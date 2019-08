Guardiola sul crack di Sané: "Spero possa tornare tra sette mesi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, nella conferenza stampa odierna ha parlato anche dell'infortunio di Leroy Sané. "Non so quando potrà tornare dalla rottura del crociato. Normalmente per questi infortuni.. Sei? Sette mesi? Speriamo febbraio o marzo... Se poteva andare via? E' un giocatore del City, non mi ha detto altro, ha giocato in estate e anche in Community Shield. Purtroppo si è infortunato ma è giovane e recupererà bene".