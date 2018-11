Guardiola: "Tristi per De Bruyne, ma tornerà. Laporte? Bella arroganza"

"Non potevamo fare niente per prevenirlo, il calcio è così". Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parte dall'infortunio di Kevin De Bruyne in conferenza stampa: "Si è fatto male in una partita molto dinamica, con tanti contatti. Siamo dispiaciuti per lui, a nessuno piace avere giocatori infortunati, ma tornerà il calciatore che tutti conosciamo e starà bene. Per fortuna non dovrà sottoporsi a un intervento e tornerà presto".

Sirene di mercato sul talento Brahim Diaz.

"Vogliamo che rimanga, come nel caso di Phil Foden. È una situazione diversa da quella di Jadon Sancho: volevamo che rimanesse ma lui non voleva e quindi gli abbiamo fatto i migliori auguri".

L'avvio di Aymeric Laporte.

"È forte da ogni punto di vista. Ha la giusta personalità e l'arroganza che serve per giocare ad alti livelli. È giovane e siamo soddisfatti di quanto ha fatto finora".