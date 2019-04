Gudjohnsen: "La Champions può trattenere Hazard al Chelsea"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eidur Gudjohnsen, ex giocatore di Barcellona e Chelsea, ha parlato a L'Equipe del futuro di Eden Hazard e delle voci che lo vorrebbero in procinto di trasferirsi al Real Madrid: "È uno dei migliori giocatori della Premier League, quello con più qualità. Non sappiamo ancora cosa riserverà il futuro per lui, avremo delle risposte alla fine della stagione. Non conosco Hazard personalmente, ma ha sempre parlato con rispetto del Chelsea e ha sempre detto di essere felice in questo club. Tutto dipende da come vede lui il suo futuro. Forse una partecipazione alla Champions League può fare una grande differenza: ecco perché, per il Chelsea, è ancora più importante vincere l'Europa League".