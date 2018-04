Guedes Sr sul futuro: "Vuole restare al Valencia, occasione da cogliere"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il padre di Gonçalo Guedes, Rogerio Guedes, ha parlato così a 97.7 Radio del futuro di suo figlio, esterno d'attacco in prestito al Valencia dal PSG: "A mio figlio piacerebbe restare al Valencia. È contento della città e dei tifosi. Ha tutto ciò che gli serve. Aveva bisogno di giocare di più e a Parigi ci sono tante stelle, tanti grandi calciatori. A Valencia ha trovato più tranquillità. Sta lavorando tanto e deve continuare così, migliorando insieme ai pipistrelli. Futuro? Non si sa cosa succederà, ma in questo momento lui è felice al Valencia e ha voglia di restare. La permanenza non dipende soltanto da mio figlio, però se dovesse restare ne trarrebbero tutti giovamento secondo me. Ritorno al PSG? Non credo. Al PSG non interessa tenere Guedes in panchina, penso che il Valencia possa sfruttare quest'opportunità in vista della Champions del prossimo anno".