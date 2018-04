Guingamp-Bordeaux 2-1, Grenier e Diallo firmano il sorpasso in classifica

Il Guingamp batte il Bordeaux nel 31° turno di Ligue 1. Allo Stade de Roudourou succede tutto nella ripresa: i padroni di casa si portano in vantaggio al 55' con Grenier e raddoppiano con Diallo al 59', ma all'80' Malcom prima fallisce un rigore e poi segna l'1-2 della speranza. Non c'è abbastanza tempo però per ripristinare l'equilibrio e a spuntarla è dunque il Guingamp, che con questa vittoria raggiunge quota 38 punti in classifica e supera di una lunghezza proprio il Bordeaux.