Hugo Sanchez si offre al Real Madrid. L'ex attaccante messicano, oggi allenatore, ha mandato la sua candidatura per la panchina a Florentino Perez attraverso i microfoni di ESPN: "Ho dato la mia disponibilità per poter tornare a lavorare a casa mia, al Real Madrid. Florentino Perez lo sa, credo di essere nella posizione migliore per poter dare il mio contribuito al Real in qualsiasi momento il club lo ritenga opportuno".