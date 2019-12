© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erling Haaland in viaggio verso Manchester per firmare coi Red Devils? Tutto falso , come ha voluto precisare il padre del giovane attaccante attraverso una foto pubblicata su Instagram. "Prova ancora", il simpatico messaggio di Alfie Haaland al giornalista che ha firmato lo scoop. Il futuro del bomber del RB Salisburgo, insomma, sembra ancora tutto da scrivere.