Tutti pazzi per Erling Braut Haalad (19), la nuova stella del calcio europeo, ma le grandi del mondo potrebbero restare a bocca asciutta la prossima estate. Secondo la Bild, infatti, per una crescita graduale l'attaccante norvegese potrebbe passare prima uno step intermedia e andare al Red Bull Lipsia, società-sorella del Red Bull Salisburgo ovviamente. Il club tedesco, infatti, potrebbe acquistare Haaland per appena 30 milioni di euro, una cifra irrisoria rispetto a quelle che stanno circolando nelle ultime settimane.