Haaland saluta il RB Salisburgo: "Grazie di tutto, ho imparato tanto"

A sorpresa il Borussia Dortmund ha annunciato l'acquisto di Erling Haaland, giocatore cercato a lungo dalla Juventus. L'attaccante si è poi congedato dal Salisburgo con queste parole: "Il mio trasferimento al Salisburgo è stata finora la migliore decisione della mia vita. Ho avuto l'opportunità di imparare così tanto in un ambiente perfetto e in breve tempo. Sono estremamente grato a tutti nel club per questo. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra e auguro a tutti che la stagione a Salisburgo possa continuare con tanto successo. Penserò sempre con grande gioia al Salisburgo".