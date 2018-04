Hajduk Spalato, si dimette il presidente dopo il ko contro la Dinamo

© foto di Imago/Image Sport

Ribaltone in casa Hajduk Spalato: dopo la sconfitta in campionato con la Dinamo, il presidente Ivan Kos ha comunicato di aver trovato un accordo con il Consiglio di sorveglianza del club per far terminare il suo contratto. Rimarrà però in carica finché non sarà eletto il suo successore al Poljud.